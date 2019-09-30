Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikiz piyanistler Güher ve Süher Pekinel ile sohbeti

30.09.2019 23:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaca ünlü ikiz piyanistler Güher ve Süher Pekinel ile sohbetinden görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin gramafondan müzik dinlemesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) yeni konser sezonu açılışına katıldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde verilen ve CSO 1'inci Şefi Rengim Gökmen yönetimindeki konserin solistleri, dünyaca ünlü ikiz piyanistler Güher ve Süher Pekinel oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güher ve Süher Pekinel ile bir süre sohbet etti, gramafondan müzik dinledi.

Kaynak: AA