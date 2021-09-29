Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her ilde devreye alınacak' dediği yeni düzenlemenin detayları netleşti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları netleşti

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her ilde yargının yükünü hafifletecek sulh komisyonlarını devreye alacaklarını duyurmuştu. Taslak halindeki düzenlemeye göre, adli yargıda tazminat ve alacak davası açmadan veya bu konuda icra takibine başlamadan önce idari yargıda ise tam yargı davası açmadan önce sulh yolunun denenmesi zorunlu olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde yaptığı konuşmada; külfeti azaltan, zahmeti kaldıran, yargının iş yükünü düşüren alternatif çözüm yolunu daha hukuk sistemine kazandırmayı hedeflediklerine dikkat çekerek, her ilde sulh komisyonlarını devreye alacaklarını söyledi.

Erdoğan'ın açıkladığı her ilde sulh komisyonu kurulmasına yönelik Adalet Bakanlığınca yürütülen düzenlemenin Yargı Reformu kapsamında yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şekilleneceği öğrenilirken, söz konusu düzenlemenin detayları netleşmeye başladı.

ADLİ YARGI DAVALARINI DA KAPSAYACAK

İdari uyuşmazlıkların mahkemelere gitmeden önce çözülmesi ve bu suretle vatandaşların işlerinin kolaylaştırılması amacıyla yeni bir düzenleme geliyor. Kişiler ile idarelerin taraf oldukları uyuşmazlıkların en az masrafla, hızlı ve dostane bir şekilde çözümlenmesi amacıyla sulh uygulaması yeniden yapılandırılıyor. Yalnızca idari yargıda değil, adli yargıda görülen ve kamu kurumlarının taraf olduğu davaları da kapsayacak olan düzenleme yeni yasama döneminde TBMM'de şekillenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu ve yeni yasama döneminde TBMM gündemine getirilmesi planlanan düzenlemede, idarelerin bünyesindeki sulh komisyonlarının yeniden yapılandırılması, idare merkez ve taşra teşkilatında birden fazla sulh komisyonunun kurulması ile idarelerin taraf olduğu bazı adli ve idari uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce sulh yoluna başvurunun zorunlu hale getirilmesi yer alıyor.

TAZMİNAT VE ALACAK DAVASI ÖNCESİ SULH YOLU ZORUNLU OLACAK

Taslak halindeki düzenlemeye göre, adli yargıda tazminat ve alacak davası açmadan veya bu konuda icra takibine başlamadan önce idari yargıda ise tam yargı davası açmadan önce sulh yolunun denenmesi zorunlu olacak. Sulh komisyonlarının belli bir miktara kadar olan uyuşmazlıkları nihai olarak sonuçlandırabilmesi, bu miktarın üstündeki uyuşmazlıklar için ilgili makamlara sulh konusunda görüş bildirmesi, İdarelerin kendi aralarında ortaya çıkan uyuşmazlıkların sulh komisyonlarının müşterek olarak toplanmasıyla çözülmesi yolu açılacak.

Sulh Komisyonlarına inceleme ve araştırma yetkisi de verilecek. Düzenlemede, Sulh görüşmelerinin olumlu neticelenmesi halinde taraflarca düzenlenecek anlaşma belgesinin ilam niteliğinde belge sayılacağı ve anlaşılan hususlara ilişkin dava açılamayacağı, Sulh komisyonu üyelerine, inisiyatif alabilmeleri amacıyla hukuki, idari ve mali güvence getirilmesi gibi başlıklar da yeni yasama döneminde TBMM gündemine gelecek.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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