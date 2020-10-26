Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına TBMM Başkanı Şentop'tan destek Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını destekleyerek, boykotun, bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesinin bir zaruret olduğunu bildirdi.