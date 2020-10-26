Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına TBMM Başkanı Şentop'tan destek Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına TBMM Başkanı Şentop'tan destek Açıklaması

26.10.2020 18:57 | Son Güncelleme: 26.10.2020 19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına TBMM Başkanı Şentop'tan destek Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını destekleyerek, boykotun, bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesinin bir zaruret olduğunu bildirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını destekleyerek, boykotun, bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesinin bir zaruret olduğunu bildirdi.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda, "İslam düşmanlığında ve sevgili Peygamberimize saygısızlıkta başı çeken Fransa yönetimine karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykotun bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesi bir zarurettir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk

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