Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül alan Ahmet Hakan sosyal medyada gündem oldu

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından verilen ödüller, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dağıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödülünü alan gazeteci Ahmet Hakan ise gecenin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Hakan, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından eleştirilirken, bazı kullanıcılar tarafından da övüldü.

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından verilen Medya Oscarları Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül kazanan isimlere ödüllerini taktim etti. Birçok dalda farklı ödüller dağıtılırken, gecenin en çok konuşulan ismi Ahmet Hakan oldu.

EN İYİ TARTIŞMA PROGRAMI ÖDÜLÜNÜ ALDI

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programıyla 'Yılın en iyi tartışma programı' ödülünü kazandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Hakan Twitter'da çok konuşulanlar arasına girdi. Twitter kullanıcıları Hakan ile ilgili binlerce paylaşım yaptı.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı kullanıcılar yaptıkları paylaşımlar ile Hakan'ı ödülden dolayı tebrik ederken bazı kullanıcılar da gazeteciyi eleştirdi ve eski paylaşımlarını gündeme getirdi. Öte yandan konuyla ilgili olarak yapılan paylaşımlar Ahmet Hakan'ı kısa sürede çok konuşulanlar arasında birinci sıraya çıkardı.