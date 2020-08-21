Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dogal gaz "müjdesi" sevinçle karşılandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dogal gaz "müjdesi" sevinçle karşılandı

Vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karadeniz'de doğal gaz keşfine" yönelik "müjde" açıklamasını izlemesi Açıklamayı izleyen vatandaşlar ile röportaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz "müjdesi" sevinçle karşılandıNİĞDE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

21.08.2020 17:31 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:36

Vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karadeniz'de doğal gaz keşfine" yönelik "müjde" açıklamasını izlemesi

Açıklamayı izleyen vatandaşlar ile röportaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz "müjdesi" sevinçle karşılandı

NİĞDE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karadeniz'de doğal gaz keşfine" yönelik "müjde" açıklamasını vatandaşlar ilgiyle izledi.

Niğde

Niğde'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını iş yerinde takip eden esnaf, müjdeyi sevinçle karşıladı.

Esnaf Mehmet Akif Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulunan doğal gazın devamının gelmesinin çok daha iyi olacağını belirterek, "Sanırım Karadeniz'deki bu olguyu Akdeniz taçlandıracaktır. Çalışmalar devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nevzat Yılmaz da müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, mutlu olduğunu ve Türkiye'nin daha da güçleneceğini aktardı.

Türkiye'de doğal gaz bulunmasından dolayı sevinçli olduklarını ifade eden Necip Candan ise bunun devamını beklediklerini anlattı.

Yusuf karanfil de vatana millete hayırlı olmasını dileyerek, ülke için çok önemli bir gelişme olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dogal gaz 'müjdesi' sevinçle karşılandı

Kaynak: AA

Manşet

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