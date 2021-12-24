Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri eleştirmesine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Kıskanıyorlar - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri eleştirmesine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Kıskanıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri eleştirmesine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Kıskanıyorlar
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP belediyeleri hakkında "Bir yığın yalanla, cilayla bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ederek idare ettiler" sözlerine yanıt verdi. Belediyelerinin tıkır tıkır çalıştığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Belediyelerimizin çalışmalarını birileri hazmedemiyor. Belediyeler çalışıyor diye belediyelerimizi kıskanıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili belediye başkanları istişare toplantısında yaptığı konuşmada CHP'li belediyeleri hedef alarak "Bir yığın yalanla, cilayla bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ederek idare ettiler" demişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da konuşan Erdoğan, "Çoğu kim, ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular" diye belirtti.

"BELEDİYELER ÇALIŞIYOR DİYE KISKANIYORLAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da Çukurova Belediyesi'nin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. Belediyelerinin tıkır tıkır çalıştığını ve bu durumun kıskanıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Belediyelerimiz çalışıyor. Belediyelerimizin çalışmalarını birileri hazmedemiyor. Belediyeler çalışıyor diye belediyelerimizi kıskanıyorlar. Şanlıurfa'ya gittim elektrik sorunu var. Onlara şu teklifte bulundum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Şanlıurfa'nın belediye başkanlığını CHP'ye verirseniz, güneş tarlalarını kuracağım, elektriği bedava vereceğim dedim... Biz yapacağımız her şeyin sözünü veririz. Belediyelerimiz tıkır tıkır çalışıyor, her kuruşun hesabını size veriyor. Belediye başkanlarımıza ve bize güvenin önümüzdeki süreçte çok güzel şeyler yapacağız."

Emre İliksiz
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