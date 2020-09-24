Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?

24.09.2020 13:28 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında kendisine ikram edilen biber reçelini görünce "İlk kez duydum, o nasıl oluyor?" diye sordu. Erdoğan, bilgi aldıktan sonra "Reçel yiyemiyorum" diyerek ikramı kibarca geri çevirdi.

AK Parti MKYK toplantısında üyelerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a biber reçeli getirdi. Biber reçelini ilk kez duyduğunu belirten Erdoğan, ikramı kibarca geri çevirmek zorunda kaldı.

"İLK KEZ DUYDUM, O NASIL OLUYOR?"

Erdoğan'a biber salçası getiren bir MKYK üyesi ile de esprili bir diyalog yaşandı. Erdoğan, "Size biber reçeli getirdim efendim" diyen kurmayına, "Biberin reçelini ilk kez duydum, o nasıl oluyor?" diye sordu.

"REÇEL YİYEMİYORUM BEN"

MKYK üyesi ise Erdoğan'ın bu sözlerine "Efendim Şanlıurfa'da biber salçasına biber reçeli deriz" karşılığı verince, Erdoğan gülerek "Reçel yiyemiyorum ben" dedi.

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