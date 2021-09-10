Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı çıkışı sonrası Uğur Işılak'tan dikkat çeken paylaşım: Her karşıt görüş kıymetlidir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı çıkışı sonrası Uğur Işılak'tan dikkat çeken paylaşım: Her karşıt görüş kıymetlidir

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Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşı karşıtlarına sahip çıktı. Paylaşımında "Kendi içinde yüzlerce paradoksu ve sabıkası olan bilimin de sorgulanabilmesi için; vicdan ve müktesebata dayanan her karşıt görüş kıymetlidir" ifadelerini kullanan Işılak'ın paylaşımı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini getirdi.

Bir dönem AK Parti'de milletvekilliği de yapan sanatçı Uğur Işılak, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Paylaşımında bilimin de sorgulanması gerektiğini vurgulayan Işılak, aşı karşıtlarının görüşlerine de saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

"HER KARŞIT GÖRÜŞ KIYMETLİDİR"

Uğur Işılak paylaşımında "Kendi içinde yüzlerce paradoksu ve sabıkası olan bilimin de sorgulanabilmesi için; vicdan ve müktesebata dayanan her karşıt görüş kıymetlidir. Aşı meselesinde olduğu gibi… Oyun kurucuların tek sesliliğine dur demenin yolu, düşünceye ve fikir adamlarına saygı duymaktan geçer" ifadelerine yer yerdi.

İşte Uğur Işılak'ın o paylaşımı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı çıkışı sonrası Uğur Işılak'tan dikkat çeken paylaşım: Her karşıt görüş kıymetlidir

AKILLARA ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ GETİRDİ

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün önce yaptığı açıklamayı akıllara getirdi. Vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözlere yer vermişti: "Aşı konusunda devlet olarak zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz. Aşı ile ilgili sosyal medyadan yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı çıkışı sonrası Uğur Işılak'tan dikkat çeken paylaşım: Her karşıt görüş kıymetlidir
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