Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz bulunduğuna dair yapacağı açıklama beklenirken HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan "Doğal gaz yanlızca ara gazı verir" ifadelerini kullandı.

Türkiye, adeta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya kilitlendi. Cumhurbaşkanı'nın Karadeniz'de doğal gaz bulunduğunu açıklaması beklenirken HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan Twitter paylaşımında "Doğal gaz yanlızca ara gazı verir. Çöküşü durdurmaz" ifadelerini kullandı.

"İSRAF İKİ YILDA KASAYI TÜKETTİ"

Paylan, şunları yazdı "Doğal gaz, petrol totaliter rejimlerce yönetilen Venezuela, İran, Azerbaycan'a refah getirmedi. Demokratik Almanya, Hollanda ise doğal gazı olmadan refah içinde yaşıyor. Saray'ın israf rejimi iki yılda kasayı tüketti. Doğal gaz yanlızca ara gazı verir. Çöküşü durdurmaz!"