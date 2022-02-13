Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. dönem adaylık tartışmalarına Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan yanıt: Hukuken bir engel yok

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Habertürk TV'de yayınlanan "Gerçek Fikri Ne" programında Eren Eğilmez'in sorularını yanıtladı.

"2023 SEÇİMLERİ 2. DÖNEMİ OLACAK"

Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla ilgili konuştu. Uçum, "Hukuken bir engel yok. Ben Anayasa taslak çalışması esnasında da bizzat çalışma grubunun içerisinde yer aldım. Buna göre 2 dönemi içeren 101. madde tümden yeniden yazıldı. Eski 101. madde yürürlükten kaldırıldı. 16 Nisan'da da halk oylamasıyla zaten devreye girdi. Dolayısıyla bir Cumhurbaşkanının iki dönemden fazla görev yapamaması kuralı 16 Nisan 2017'de devreye girmiş bir kuraldır. 16 Nisan 2017'den sonra Sayın Cumhurbaşkanı 1 dönem görev yaptı. Dolayısıyla 2023 seçimlerinde aday olursa bu ikinci dönemi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Mehmet Uçum

"SİYASİ BİR TARTIŞMADIR"

Çıkan tartışmaların siyasi olduğunu söyleyen Uçum, "Bu tartışma 367 tartışması gibi hukukun birtakım siyasal hedefler için kullanılmasından başka bir şey değildir. Bu tartışma tamamen siyasi bir tartışmadır. Ayrıca eski cumhurbaşkanlığı pozisyonu parlamenter sistemin sisteme ait bir pozisyondur. Yeni pozisyon başkanlık sistemidir." diye konuştu.