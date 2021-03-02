Eylem Planı'nda dikkat çeken detay! İfade alma işlemleri 7 gün 24 saat yapılabilecek

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İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İfade vermek için mesai saati dışında gözaltına alma, otelde gecenin bir yarısı gözaltına alma gibi uygulamalara son veriyoruz. Eylem Planı ile ifade alma işlemleri artık 7 gün 24 saat yapılabilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Toplumu yakından ilgilendiren reform paketinin 11 temel ilke, 9 amaç ve 50 hedef içerdiğini vurgulayan Erdoğan, ifade işlemlerinin de artık 7 gün 24 saat yapılabileceğini belirtti.

Açıklamasında "İfade vermek için mesai saati dışında gözaltına alma, otelde gecenin bir yarısı gözaltına alma gibi uygulamalara son veriyoruz" diyen Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nın beşinci amacı çerçevesinde konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"OTELDE GECENİN BİR YARISI GÖZALTINA ALMA GİBİ UYGULAMALARA SON VERİYORUZ"

"Beşinci amaç; kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesidir. Katalog suçlarda 'somut delile dayanma şartı' getirerek, tutuklamanın istisnai bir koruma tedbiri olduğuna ilişkin ilkeyi tahkim ediyoruz. Adli kontrol tedbirlerini de, tutuklamada olduğu gibi üst süreye bağlıyoruz. İfade vermek için mesai saati dışında gözaltına alma, otelde gecenin bir yarısı gözaltına alma gibi uygulamalara son veriyoruz. Eylem Planı ile ifade alma işlemleri artık 7 gün 24 saat yapılabilecek. Şikayete bağlı suçlarda açıklamalı davetiye tebliğine rağmen mazeretsiz olarak duruşmaya gelinmemesi halinde, davanın düşürülmesine ilişkin değişiklik yapıyoruz. Böylece yıllarca açık duran dosyaları, sürüncemede kalan yargılamaları ortadan kaldırıyoruz."