Gazetecinin yönelttiği soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hayrete düşürdü: Müslüm Baba gibi tam damardan oldu - Haberler
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Gazetecinin yönelttiği soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hayrete düşürdü: Müslüm Baba gibi tam damardan oldu

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu faturasını ödemeyeceğini söylemişti. CHP zaten bu ülkeye verdiği zararın faturasını ödememişti. Böyle bir muhalefetten elektrik alabiliyor musunuz?" sorusuna, "Müslüm Baba gibi, tam damardan bir soru oldu." sözleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e giderken uçakta, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN FATURA ÇIKIŞI SORULDU

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, kendisine yöneltilen bir soruya verdiği cevapla dikkat çekti. Gazetecinin "İki hafta önce Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi. CHP zihniyeti zaten bu ülkeye verdiği zararın faturasını ödememişti. Fatura ödememe alışkanlığı buradan mı geliyor? Böyle bir muhalefetten elektrik alabiliyor musunuz?" sorusuna Erdoğan şöyle yanıt verdi:

Gazetecinin yönelttiği soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hayrete düşürdü: Müslüm Baba gibi tam damardan oldu

"DAMARDAN BİR SORU OLDU"

"Müslüm Baba gibi, tam damardan bir soru oldu. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi, tarih boyunca hep bu millete fatura ödetti, hala ödetmeye devam ediyor. Ama şunu bilmesi lazım ki, artık o dönemler geride kaldı. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda. Sen elektrik faturasını ödememe yoluna mı gidiyorsun? Atılacak adım bellidir. Bir daha sen bu millete bedel ödetemezsin. O tarih oldu. Ondan sonra sokaklara çık bağır. Ankara'dan İstanbul'a da bir daha kolay kolay yürüyemezsin. Bir de bu işin bu yönü var."

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Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

vatandaş rıza:

Paslaşıyorlardır top ceviriyorlar kendi aralarında.

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Haydar:

Demokratik bir ülkede o uçakta her siyasi görüşten tarafsız gazeteci olur burda ise hepsi yandaş medya nasıl bir soracaktıki zaten.Hükümetimi eleştirecekti.

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