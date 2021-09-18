Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldüren Emine Erdoğan sorusu: Çok müspet buldu, iyi oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldüren Emine Erdoğan sorusu: Çok müspet buldu, iyi oldu

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldüren Emine Erdoğan sorusu: Çok müspet buldu, iyi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle bir araya geldiği "Gençlerle Buluşma Programı" renkli anlara sahne oldu. Bir öğrencinin Bilal Erdoğan'a yönelttiği Emine Erdoğan sorusunda araya giren ve gülümseyerek cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aktardığına ben de şahidim. Çünkü o akşam havalar gayet iyiydi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Mersin ziyareti sonrasında 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'nın görüntüleri paylaşıldı.

"AKTARDIM ÇOK MÜSPET BULDU"

Program sırasında gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile ilgili söylediği "Şimdi şiir gibi bir yaşamımız var, oğlum inşallah bunu annesine aktarıyordur" sözlerini hatırlatarak, programa katılan Bilal Erdoğan'a, "Bu samimi muhabbeti annenize aktardınız mı?" diye sordu. Soruyu tebessüm ederek yanıtlayan Bilal Erdoğan, "Aktardım efendim. Çok müspet buldu, iyi oldu." cevabını verdi.

"AKTARDIĞINA BEN ŞAHİDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu soruya gülerek, "Aktardığına ben de şahidim. Çünkü o akşam havalar gayet iyiydi." dedi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! 5.4 puanla zirvede yer aldı

MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! 5.4 puanla zirvede yer aldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yönetemiyorlar' eleştirisine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yönetemiyorlar" eleştirisine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Beren Saat Kylie Jenner Demet Özdemir
Spor Sergen Yalçın Şenol Güneş Nihat Özdemir Alex Teixeira Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldüren Emine Erdoğan sorusu: Çok müspet buldu, iyi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 23:27:57. #1.17#