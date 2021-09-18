Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldüren Emine Erdoğan sorusu: Çok müspet buldu, iyi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Mersin ziyareti sonrasında 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'nın görüntüleri paylaşıldı.

"AKTARDIM ÇOK MÜSPET BULDU"

Program sırasında gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile ilgili söylediği "Şimdi şiir gibi bir yaşamımız var, oğlum inşallah bunu annesine aktarıyordur" sözlerini hatırlatarak, programa katılan Bilal Erdoğan'a, "Bu samimi muhabbeti annenize aktardınız mı?" diye sordu. Soruyu tebessüm ederek yanıtlayan Bilal Erdoğan, "Aktardım efendim. Çok müspet buldu, iyi oldu." cevabını verdi.

"AKTARDIĞINA BEN ŞAHİDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu soruya gülerek, "Aktardığına ben de şahidim. Çünkü o akşam havalar gayet iyiydi." dedi.

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