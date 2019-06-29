Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.
Zirvenin yapıldığı INTEX Fuar Merkezi'ndeki görüşmede; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.


Kaynak: DHA
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