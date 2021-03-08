Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayata geçirdiğimiz destekler ve teşvikler için 311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak, her bir vatandaşımızın yanında...
08.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayata geçirdiğimiz destekler ve teşvikler için 311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak, her bir vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayata geçirdiğimiz destekler ve teşvikler için 311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak, her bir vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur