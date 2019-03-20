Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halkımın Gönlünü Kıran Benim de Gönlümü Kırmış Olur"
- Ankapark (Wonderland Euroasia)Açılış Töreni Ankapark (Wonderland Euroasia)'nın havadan görüntüler Oyun alanlarından detaylar Tören alanından ve vatandaşlardan detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark...
- Ankapark (Wonderland Euroasia)Açılış Töreni
Ankapark (Wonderland Euroasia)'nın havadan görüntüler
Oyun alanlarından detaylar
Tören alanından ve vatandaşlardan detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark (Wonderland Euroasia) Açılış Töreni'nde konuştu. (2)
Kaynak: AA