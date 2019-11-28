Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya ve Kosova Büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

28.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

, ve Büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gambiya Büyükelçisi Landing Kinteh ve Kosova Büyükelçisi İlir Dugolli'yi kabul etti. Ziyarette büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Erdoğan, güven mektuplarını kabul etmesinin ardından büyükelçiler ve mahiyetleriyle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

 


Kaynak: DHA
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