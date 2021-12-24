Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin, etiket değiştirenlerin, kusura bakmasınlar, millet adına takipçisi olacağımı... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin, etiket değiştirenlerin, kusura bakmasınlar, millet adına takipçisi olacağımı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Murat Paksoy - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin, etiket değiştirenlerin, kusura bakmasınlar, millet adına takipçisi olacağımı hatırlatmak istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin, etiket değiştirenlerin, kusura bakmasınlar, millet adına takipçisi olacağımı hatırlatmak istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Finans kısmındaki dengeyi kısa sürede oturttuğumuzda önümüzdeki yaz aylarıyla birlikte ülkemizin bambaşka bir ekonomik iklime...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Finans kısmındaki dengeyi kısa sürede oturttuğumuzda önümüzdeki yaz aylarıyla birlikte ülkemizin bambaşka bir ekonomik iklime...

 Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısında konuştu: (1)

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısında konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısında konuştu: (2)

AA / Murat Paksoy - Son Dakika Haberleri

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