Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin, etiket değiştirenlerin, kusura bakmasınlar, millet adına takipçisi olacağımı...
AA / Murat Paksoy - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin, etiket değiştirenlerin, kusura bakmasınlar, millet adına takipçisi olacağımı hatırlatmak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin, etiket değiştirenlerin, kusura bakmasınlar, millet adına takipçisi olacağımı hatırlatmak istiyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Finans kısmındaki dengeyi kısa sürede oturttuğumuzda önümüzdeki yaz aylarıyla birlikte ülkemizin bambaşka bir ekonomik iklime...
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısında konuştu: (2)
AA / Murat Paksoy - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet