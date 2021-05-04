Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Büyükelçisini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mané'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Büyükelçisini kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mané'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende, Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mané, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Malam Mané'in bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DERYA YETİM