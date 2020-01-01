Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçitli Jandarma Karakolu'ndaki askerlerin yeni yılını kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçitli Jandarma Karakolu'ndaki askerlerin yeni yılını kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla bağlanarak askerlere seslenmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sınırda bekleyen asker ile canlı görüşmesi HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Hakkari'de Geçitli Jandarma...

01.01.2020 01:02 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçitli Jandarma Karakolu'ndaki askerlerin yeni yılını kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Cumhurbaşkanı 'ın telefonla bağlanarak askerlere seslenmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sınırda bekleyen asker ile canlı görüşmesi HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Hakkari'de Jandarma Karakolu'nda askerlerle birlikte girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soylu'nun ziyareti sırasında telefon ile askerlerin yeni yılını kutladı. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçitli Jandarma Karakolu'ndaki askerlerin yeni yılını kutladı
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