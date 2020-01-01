Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçitli Jandarma Karakolu'ndaki askerlerin yeni yılını kutladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla bağlanarak askerlere seslenmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sınırda bekleyen asker ile canlı görüşmesi HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Hakkari'de Geçitli Jandarma...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla bağlanarak askerlere seslenmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sınırda bekleyen asker ile canlı görüşmesi HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Hakkari'de Geçitli Jandarma Karakolu'nda askerlerle birlikte girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soylu'nun ziyareti sırasında telefon ile askerlerin yeni yılını kutladı. (2)