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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Gaziantep'e geldi.

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GAZİANTEP (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Gaziantep'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Aralık 1921 yılında düşman işgalinden kurtulan ve kurtuluşun 100'üncü yılında düzenlenen etkinliklere katılmak için havayolu ile Gaziantep'e geldi. Öğle saatlerinde İstanbul'dan Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dizi ziyaret ve toplu açılış töreni gerçekleştirecek. - GAZİANTEP

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

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