Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisini Karadeniz'e uğurladı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gemidekileri selamlaması -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ve el sallaması Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gemidekileri selamlaması

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ve el sallaması Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta sefere çıktı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sahil Güvenlik botundan sondaj gemisini uğurladı. Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA