CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FATİH GEMİSİ'NDE İNCELEMEDE BULUNMAK ÜZERE YOLA ÇIKTI
17.10.2020 13:50 | Son Güncelleme: 17.10.2020 13:55
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta bulunan Fatih Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulunmak üzere yola çıktı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta bulunan Fatih Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulunmak üzere yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak evinin yakınındaki helikopter pistine geldi. Erdoğan buradan helikoptere binerek yola çıktı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı