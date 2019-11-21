Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma'yı kabul etti.

21.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Büyükelçisini kabul etti

Erdoğan, Ekvator Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Fanny de Lourdes Puma Puma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Puma Puma'nın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Tören öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girdiğinde gazetecilere, "Arkadaşlar bu halı yeni, 108 metrekare, yerli ve milli" diye tören salonuna yeni serilen halıyı gösterdi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Büyükelçisini kabul etti
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