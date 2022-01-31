Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek...
AA, Barış Kılıç - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçiriyoruz."
AA / Barış Kılıç - Güncel