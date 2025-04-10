Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti Heyeti ile ne zaman görüşecek? DEM Parti görüşmesinde Devlet Bahçeli olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti ile ne zaman görüşecek diye merak eden vatandaşlar, aynı zamanda bu görüşmenin kapsamını ve kimlerin katılacağını da merak ediyor. DEM Parti adına görüşmeye Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan katılacak. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti ile ne zaman görüşecek? DEM Parti görüşmesinde Devlet Bahçeli olacak mı? İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEM PARTİ İLE NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 13:30'da Beştepe'de DEM Parti heyetini kabul edecek. Görüşmeye DEM Parti adına Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

GÖRÜŞMEDE DEVLET BAHÇELİ OLACAK MI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu görüşmede bulunacağına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Daha önce, 17 Mart 2025'te DEM Parti heyeti MHP'yi ziyaret etmiş, ancak Bahçeli sağlık sorunları nedeniyle bu görüşmeye katılmamıştı.