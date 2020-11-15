Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanan tarihi Vaniköy Camii paylaşımı: En kısa sürede ayağa kaldıracağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanan tarihi Vaniköy Camii paylaşımı: En kısa sürede ayağa kaldıracağız

15.11.2020 23:28 | Son Güncelleme: 15.11.2020 23:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanan tarihi Vaniköy Camii paylaşımı: En kısa sürede ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yanan tarihi Vaniköy Camii ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, ''Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan, İstanbul Çengelköy'de bulunan Vaniköy Camii'nde çıkan yangın ile ilgili paylaşımda bulundu.

"CAMİMİZİ EN KISA SÜREDE AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Bugün İstanbul Boğazı'nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanan tarihi Vaniköy Camii paylaşımı: En kısa sürede ayağa kaldıracağız

"RESTORASYON ÇALIŞMASI EN KISA SÜREDE BAŞLATILACAK"

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, itfaiye raporu, çevredeki kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının bilgileri doğrultusunda yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespitine yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünce bir süre önce hazırlanan tarihi Vaniköy Camii'mizin rölöve ve restitüsyon projesi onaylatılarak, restorasyon projesi Koruma Kurulu'na sunulmuş olup, onay safhasında bulunmaktadır. Koruma Kurulu izinlerini müteakip, camimizin restorasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

1665'TE YAPILDI

Üsküdar Kandilli'de Vaniköy Caddesi'ndeki cami, Vani Mehmet Efendi tarafından 1665'te yapıldı. Sultan I. Mahmut zamanında da hünkar mahfili ilave edilen caminin tek minaresi ve şerefesi bulunuyor. Cami, dikdörtgen planlı, duvarları kagir ve kırma yapılı bir özelliğe sahip.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 23:37:42. #1.15#
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