Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için Arapça taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için Arapça taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Umman Sultanı Kabus bin Said El Said için Arapça Twitter hesabı üzerinden Arapça olarak taziye mesajı yayınladı. Erdoğan taziye mesajını Türkçe hesabından da paylaştı.

11.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için Arapça taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hayatını kaybeden Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için Arapça hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için yayımladığı taziye mesajında, "Umman'ın refah ve kalkınması yönündeki çabalarının yanı sıra bölgemiz siyaseti açısından da oldukça önemli bir isim olan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said'e Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullanarak, Umman halkına başsağlığı dileklerini de iletti.


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için Arapça taziye mesajı
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