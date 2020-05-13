Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türk Dil Bayramı" mesajı -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabından paylaştığı video İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabından "Ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk" notuyla 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'yla ilgili bir videolu bir...

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabından paylaştığı video İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabından "Ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk" notuyla 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'yla ilgili bir videolu bir mesaj paylaştı. Kaynak: AA