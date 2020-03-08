Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Silivri Belediyesine ziyaret
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı ziyaret etti.
08.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:07
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı ziyaret etti.
Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nin ardından kara yoluyla Silivri'ye geçti.
Yılmaz, vatandaşların yoğun sevgi gösterileri eşliğinde Silivri Belediye binasına ulaşan Erdoğan'ı kapıda karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinde, belediye özel defterini de imzaladı.
Kaynak: AA
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