Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

26.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:10

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sırasında meydana gelen kazada şehit olan piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya'nın ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Akkaya'nın ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Kaynak: AA