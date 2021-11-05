Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa yanıt: Yanında doktor var, ona sor
Ümraniye Millet Bahçesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastaneleriyle ilgili yapılan çalışmaları anlattığı sırada bir vatandaş "Randevu alamıyoruz" diyerek sitem etti. Vatandaşın bu sitemine kürsüden cevap veren Erdoğan, "Yanında doktor var, son sana anlatsın" dedi.
Son dönemlerde devlet hastanelerinden randevu alamayan vatandaşlar, büyük sıkıntı yaşıyor. Uzun süredir devam eden bu sorun bir vatandaş tarafından dolaylı yoldan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iletildi.
"RANDEVU ALAMIYORUZ"
Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastanelerinin kısa sürede tamamlandığını vurguladı. Bu esnada tören alanındaki vatandaşlardan biri "Randevu alamıyoruz" diyerek Erdoğan'a sesini duyurmaya çalıştı. Vatandaşın sitemini duyan Erdoğan, "Yanında doktor var, son sana anlatsın" diyerek karşılık verdi.
BİNLERCE ŞİKAYET VAR
Son günlerde hastalar, Sağlık Bakanlığı'nın 2011 yılında faaliyete geçirdiği Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve Alo 182 üzerinden randevu alamamaktan şikayetçi. Bazı polikliniklerde aylar sonrasına randevu verilebildiğini belirten vatandaşlar,şikayetlerini sosyal medyada ve online şikayet platformu olan 'sikayetimvar.com'da da paylaşıyor. Platformda 'MHRS' ve 'Alo 182' için yazılan binlerce şikayet var.
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