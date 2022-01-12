Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine yanıt: Ben seni muhatap alır mıyım? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine yanıt: Ben seni muhatap alır mıyım?

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı canlı yayında tartışmaya davet etmişti. Dün yapılan AK Parti MYK toplantısında bu konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yönelik "Karşısında muhatap bulmak istiyor herhâlde. Muhatap alınmak istiyor. Ben seni muhatap alır mıyım?" yanıtını verdiği öğrenildi.

Chp Lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Habertürk'te Fatih Altaylı ile gerçekleştirdiği programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı canlı yayında tartışmaya çağırmıştı.

MYK TOPLANTISINDA CEVAP GELDİ

Dün yapılan AK Parti MYK toplantısında bu konu da gündeme geldi. MYK toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetine de değindi.

"KARŞISINDA MUHATAP BULMAK İSTİYOR HERHALDE"

Habertürk canlı yayınına Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun, "Şimdi Saray da bizi dinliyor. Onun da bağlanmasını istiyorum" sözlerine "Karşısında muhatap bulmak istiyor herhâlde. Muhatap alınmak istiyor. Ben seni muhatap alır mıyım?" yanıtını verdiği öğrenildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu arasında sürpriz görüşme

Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu arasında sürpriz görüşme

 Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (2)
Mete HAN:Kibir en büyük günahtır. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
YOĞURTÇU :Yani Türkçe meali verebilecek cevabım yok sorularına. Zaten başka bir şeyde beklenmez... Cevap Yaz 17 39 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title