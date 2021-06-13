Havalimanında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazetecilere sitem: Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum
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Havalimanında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazetecilere sitem: Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e hareket etmek için havalimanına geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde ortamdaki sessizliğe atıfta bulunup muhabirlere dönerek, "Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

MÜTTEFİKLERE MESAJ VERDİ

Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere birçok dünya lideri ile önemli görüşmeler gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesinde müttefiklere mesaj verdi. "NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e hareket ediyoruz. NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz. NATO, farklılaşan tehditler karşısında kendini güncellerken yeni şartlara da uyum sağlıyor." ifadelerini kullanan Erdoğan, daha sonra muhabirlerin sorularını yanıtlamaya başladı.

"SİZLERİ ENERJİK GÖRMÜYORUM"

Bu sırada bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cümlesi bittikten sonra oluşan sessizliğe sitemde bulunarak "Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum." dedi.

Havalimanında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazetecilere sitem: Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü

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