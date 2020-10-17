Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih"le sosyal medyadaki akıma dahil oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih"le sosyal medyadaki akıma dahil oldu

17.10.2020 22:10 | Son Güncelleme: 17.10.2020 22:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya kullanıcılarının başlattığı "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" akımına dahil oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de yaptığı aramalar sonucu 85 milyar metreküp daha doğal gaz bulunduğunu açıklamıştı. Erdoğan, sosyal medya kullanıcılarının, "Nasıl Başladı?/ Nasıl gidiyor?" başlığı altında geçmiş ve bugüne ait iki fotoğraf paylaşması akımına Fatih Gemisi ile çekilmiş fotoğraflarla dahil oldu.

ERDOĞAN DA SOSYAL MEDYADAKİ AKIMA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter ve Instagram hesabında, Fatih sondaj gemisini uğurlarken çekilen fotoğrafı ile bugün gemi ziyaretinin ardından yaptığı basın açıklaması sırasında çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Nasıl Başladı?/ Nasıl gidiyor?" notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fatih' Sondaj Gemisi paylaşımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İdris TİFTİKCİ

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