Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan El Salvador Devlet Başkanı Bukele'ye "hayırlı yolculuklar" mesajı Açıklaması - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan El Salvador Devlet Başkanı Bukele'ye "hayırlı yolculuklar" mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan El Salvador Devlet Başkanı Bukele'ye
AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin Türkiye'ye yapacağı ziyareti önemsediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin Türkiye'ye yapacağı ziyareti önemsediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bukele'nin Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin sosyal medyadaki paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.

Perşembe günü Türkiye'ye gelecek Bukele'ye "hayırlı yolculuklar" temennisinde bulunan Erdoğan, "Türkiye olarak sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. El Salvador ile ilişkilerimizi güçlendireceğine inandığımız ziyaretinizi oldukça önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri

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