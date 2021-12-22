Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Durmuş Yılmaz'a sert tepki: Beyni sulanmış

TBMM'de gerçekleşen parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Kur korumalı TL mevduatı sisteminin amacının başarıya ulaştığını belirten Erdoğan, döviz kurundaki gelişmeler sonrası tepki çeken bir açıklama yapan İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz'a seslendi.

"BUNLARIN BEYNİ SULANMIŞ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün çıkmış birisi, 'Kur düşüyor, dolar almanın tam zamanı' diyor. Bunların beyni sulanmış. Bunlara gereken cevabı benim milletim en kısa zamanda verecek. Ya siz bu ülkenin değerleriyle oynayamazsınız. Size bu dönemde arka çıkanlarla şu anda yol kesmeye çalışmayın. Sizin buna ne aklınız yeter ne gücünüz yeter. Milletimiz ne diyor, ne istiyor ona bakacak, ona göre yolumuza devam edeceğiz." dedi.

DURMUŞ YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sistem sonrası dolar 12.27 TL seviyesine kadar çekilmişti. Bu sert düşüş sonrası Halk TV'de değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz "Bu bir alım fırsatıdır" demişti. Yılmaz'ın bu sözleri tepki çekmiş, bazı kesimler tarafından spekülasyon olarak adlandırılmıştı.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 13,34 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) December 21, 2021

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