Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Hangi ine girerlerse girsinler, o inlerde bulup geberteceğiz

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Partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütüne yönelik operasyonların devam edeceğini belirterek "Hangi ine girerlerse girsinler, o inlerde bulup geberteceğiz. Şehitlerimiz var. Ama biz biliyoruz ki şehitlik yok oluş değildir" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından alıkonulan ve Gara'da bir mağarada şehit edilen 13 vatandaşımız, partisinin kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi.

Dünkü açıklamasında "Bu kardeşlerimizi nasıl bu teröristlerin elinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık, çok uğraştık. 5 aydır kurtarmanın planlarını yapıyorduk ancak başaramadık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise teröristlere ve destekçilerine çok sert sözlerle yüklendi.

"ÖRGÜTLE İŞBİRLİĞİNDE OLAN HERKESİN GERÇEK YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖRDÜK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin şunları söyledi: "Birkaç gündür yüreğimiz şehitlerimizin acısı ile buruk. Silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Bu hadise örgüt ve uzantıları ile merdiven altı işbirliğinde olan herkesin gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. PKK'ya PKK diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü.

"BULDUĞUMUZ YERDE GEBERTECEĞİZ"

Dedik ya, hangi ine girerlerse girsinler girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz. Şehitlerimiz var. Ama biz biliyoruz ki şehitlik yok oluş değildir. Son olarak 2 yüzbaşı ve bir başçavuş... Aileleri de hepimiz de biliyoruz ki Allah yolunda, vatan yolunda onlar şehadete yürüdüler.

"GENÇLERİMİZ TERÖRİSTLERE BU TOPRAKLARI MEZAR EDECEK"

Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları öfkemizi kabartırken izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor. Bu gençler bu teröristlere bu toprakları mezar edecekler mezar..."