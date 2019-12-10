: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert "Nobel" tepkisi: Bir caniyi savunan bu şahsa ödül verilmesi rezalettir

10.12.2019 22:33 | Son Güncelleme: 10.12.2019 22:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün soykırımı destekleyen ve savaş suçlusu Miloseviç tarafından 'Sırp Şövalye Nişanı' takdim olunan Peter Handke'ye verilmesine tepki gösterdi. Erdoğan, "On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan, öven bir şahsın böyle bir ödüle layık görülmesi, utanç vericidir, rezalettir" ifadelerini kullandı.

"AHISKA TÜRKLERİ'NİN TRAJEDİSİNE KÖR VE SAĞIR KALIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"nda konuştu. Erdoğan, "Bugün burada 1944 yılındaki sürgünü bizzat yaşayan ak saçlılarımız var. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bu anlamlı güne teşrifleriniz için teşekkür ediyorum. Hâlihazırda 500 bin civarında Ahıska Türkü yurtlarından uzakta hayatlarını devam ettiriyor. Ülkemizde geçmişte yaşanmış en küçük bir hadiseyi bile küresel çapta karalama kampanyasına çevirenler, Ahıska Türkleri'nin trajedisine kör ve sağır kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

"BU ÖDÜL, İSLAM DÜŞMANLARINA CESARET AŞILAYACAKTIR"

Erdoğan, Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine ilişkin, "Çünkü bunların hakkı, hakikati, adaleti ve insani değerleri savunmak gibi bir dertleri asla yoktur. Böyle bir hassasiyetlerinin olmadığını Nobel edebiyat ödülünü Bosna soykırımını inkar eden bir faşiste vererek tekrar göstermişlerdir. Bu ödül, sadece İslam ve insanlık düşmanlarına cesaret aşılayacaktır. Akıl, izan ve vicdan sahibi herkesi, bu skandala tepki göstermeye çağırıyoruz. On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan, öven bir şahsın böyle bir ödüle layık görülmesi, utanç vericidir, rezalettir. Irkçılığıyla övünen birinin ödüllendirilmesini asla kabul etmiyoruz. Nobel siyasileşmiştir" açıklamasında bulundu.

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