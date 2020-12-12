Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, konuşmasında koronavirüs salgınına rağmen yatırımlara ara vermediklerini belirtti. Koronavirüs salgınının artış hızını kesmek için alınan tedbirlere de değinen Erdoğan, vaka sayılarındaki iyileşmeyle birlikte tedbirlerin peyderpey kaldırılacağını söyledi.

TÖRENE DAMGA VURAN AN

Açılış töreni için sahnede hazır bulunan yöresel kıyafetleri genç kızlar, sahnedeki konuklara su ikram etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sizlere afiyet olsun" dediği sırada Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sunulan suyu alıp kürsüye bıraktı. Erdoğan'ın o anlarda sarf ettiği "Abdülhamit Bey, maskeni çıkar da öyle iç" sözleri törene damga vurdu. Katılımcılar ise o anlara tebessümle eşlik etti.

Bakan Gül, gülüşmelerden sonra suyunu içerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra olarak misafirlerin bardakları alabileceğini belirtti.