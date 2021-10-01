Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk için başsağlığı mesajı Açıklaması - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk için başsağlığı mesajı Açıklaması

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk için başsağlığı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk için başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk için başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat haberini aldığımız, Milli Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun. Oğuzhan ağabeyimin muhterem ailesine, Türkiye'deki ve yurt dışındaki sivil toplum ve siyaset camiasına Allah'tan sabr-ı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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 86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir?

86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir?
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