Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Mecek Camii'nde kıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Mecek Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Mecek Camii'nde kıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için Antalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Belek turizm merkezindeki Mecek Camii'nde kıldı.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için Antalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Belek turizm merkezindeki Mecek Camii'nde kıldı.

Antalya'nın Belek turizm merkezindeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin gerçekleştiği kongre merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Mecek Camii'nde cuma namazını kıldı. Camiye girişinde Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlar, namaz sonrası da Antalya Diplomasi Forumu'nun açılış konuşması için camiden ayrılan Erdoğan'ı cep telefonlarıyla görüntülemek için birbiriyle yarıştı. - ANTALYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Mecek Camii'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Mecek Camii'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Mecek Camii'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Mecek Camii'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Mecek Camii'nde kıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bahçeli'den seçim için 3 şart! Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar
Bahçeli'den seçim için 3 şart! Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Boris Johnson Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Selçuk Tekay Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Aytaç Kara Gareth Bale Yiğit Şardan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Mecek Camii'nde kıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 16:15:30. #1.13#

title