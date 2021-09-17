Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Emir Sultan Camisinde kıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Emir Sultan Camisinde kıldı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazını kıldığı Emir Sultan Camisi Caminin yakınında oturan bir vatandaşın evinin penceresine astığı "Rüyalarda buluşuruz bir çayla kavuşuruz" yazılı afiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a camiden çıkışında...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazını kıldığı Emir Sultan Camisi

Caminin yakınında oturan bir vatandaşın evinin penceresine astığı "Rüyalarda buluşuruz bir çayla kavuşuruz" yazılı afiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a camiden çıkışında hediye verilmesi MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Emir Sultan Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın namazın ardından cami içinde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Emir Sultan Camisinde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Emir Sultan Camisinde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Emir Sultan Camisinde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Emir Sultan Camisinde kıldı
AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
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