Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Emir Sultan Camisinde kıldı
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazını kıldığı Emir Sultan Camisi Caminin yakınında oturan bir vatandaşın evinin penceresine astığı "Rüyalarda buluşuruz bir çayla kavuşuruz" yazılı afiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a camiden çıkışında...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazını kıldığı Emir Sultan Camisi
Caminin yakınında oturan bir vatandaşın evinin penceresine astığı "Rüyalarda buluşuruz bir çayla kavuşuruz" yazılı afiş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a camiden çıkışında hediye verilmesi MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Emir Sultan Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın namazın ardından cami içinde vatandaşlara hitap etti.