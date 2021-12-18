Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Benabderrahmane'yi kabul etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Benabderrahmane'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Benabderrahmane'yi kabul etti
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane'yi kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane'yi kabul etti.

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde liderlerin katılımıyla kapalı oturum gerçekleştirildi

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde liderlerin katılımıyla kapalı oturum gerçekleştirildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda konuştu: (3)

AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri

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