Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Benabderrahmane'yi kabul etti
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane'yi kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane'yi kabul etti.
İstanbul Kongre Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri
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