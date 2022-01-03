Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cari fazla veren bir ülke konumuna hızla ulaşmak için 2022 ekonomik büyüme hedefimizi yüzde 5 olarak belirledik."
AA / Murat Paksoy - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cari fazla veren bir ülke konumuna hızla ulaşmak için 2022 ekonomik büyüme hedefimizi yüzde 5 olarak belirledik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cari fazla veren bir ülke konumuna hızla ulaşmak için 2022 ekonomik büyüme hedefimizi yüzde 5 olarak belirledik."
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk lirası ile ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını her geçen gün daha yukarı taşıyoruz.
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ilk defa krizlerin altında ezilen değil, krizleri yöneten hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke konumuna gelmiştir."
AA / Murat Paksoy - Son Dakika Haberleri
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