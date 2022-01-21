Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyüme ve ihracat gibi alanlardaki rekorlara ilave olarak istihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon artmıştır ve bu çok...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyüme ve ihracat gibi alanlardaki rekorlara ilave olarak istihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon artmıştır ve bu çok büyük bir başarıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyüme ve ihracat gibi alanlardaki rekorlara ilave olarak istihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon artmıştır ve bu çok büyük bir başarıdır."
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri