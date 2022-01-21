Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyüme ve ihracat gibi alanlardaki rekorlara ilave olarak istihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon artmıştır ve bu çok... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyüme ve ihracat gibi alanlardaki rekorlara ilave olarak istihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon artmıştır ve bu çok...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyüme ve ihracat gibi alanlardaki rekorlara ilave olarak istihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon artmıştır ve bu çok büyük bir başarıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyüme ve ihracat gibi alanlardaki rekorlara ilave olarak istihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon artmıştır ve bu çok büyük bir başarıdır."

AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, İhracat, Güncel, Haber

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