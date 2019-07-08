Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Bas¸bakanı Boyko Borisov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Bas¸bakanı Boyko Borisov'u kabul etti.
Swissotel'de basına kapalı gerçekleşen kabul yarım saat sürdü.

Kaynak: AA
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