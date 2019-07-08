Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Bas¸bakanı Boyko Borisov'u kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Bas¸bakanı Boyko Borisov'u kabul etti.
Swissotel'de basına kapalı gerçekleşen kabul yarım saat sürdü.
Kaynak: AA
İBB Başkanı İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Göksu arasındaki tartışma Meclis toplantısına damga vurdu
AK Parti'den Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasının kanunsuz olduğu iddialarına ilk açıklama
Son Dakika Haberleri