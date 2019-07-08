Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbas¸kanı Borut Pahor ile go¨ru¨ştü.Swissotel'de basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 35 dakika sürdü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbas¸kanı Borut Pahor ile go¨ru¨ştü.
Swissotel'de basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 35 dakika sürdü.
Kaynak: AA
İBB Başkanı İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Göksu arasındaki tartışma Meclis toplantısına damga vurdu
Son Dakika Haberleri