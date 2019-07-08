Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Bas¸kanı Bakir I·zetbegovic¸'i kabul etti.

Swissotel'de basına kapalı gerçekleşen kabul, 40 dakika sürdü.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, otele gelişinde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak bazıları ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA