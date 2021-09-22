Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti

Emine Erdoğan'ın BM Genel Kurul salonunda görüntüleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na gelişi NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda, BM 76'ncı Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını eşi Emine Erdoğan da takip etti.