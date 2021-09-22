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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti

AA - Haberler | Güncel

Emine Erdoğan'ın BM Genel Kurul salonunda görüntüleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na gelişi NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda, BM 76'ncı Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Emine Erdoğan'ın BM Genel Kurul salonunda görüntüleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na gelişi NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda, BM 76'ncı Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını eşi Emine Erdoğan da takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti
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